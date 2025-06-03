Новости мира: Ли Чжэ Мен лидирует в опросах на выборах в Южной Корее

В Южной Корее проходят выборы президента. Фаворитом, по данным соцопросов, считается Ли Чжэ Мен – представитель оппозиционной Демократической партии. Он обещал выстраивать отношения с Россией и Китаем, опираясь на интересы своей страны.

В Лондоне откроется выставка, посвященная Курту Кобейну. Впервые в Европе покажут гитару, на которой музыкант играл на выступлении Nirvana в рамках MTV Unplugged в 1993 году. Также представлены редкие экспонаты и памятные вещи группы.

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