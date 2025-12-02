Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 07:15

Политика

Российские военные заняли сразу два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные заняли сразу два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли под контроль Красноармейск и Волчанск

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

"Деньги 24": правительство РФ утвердит план по борьбе с теневой экономикой

ВС РФ освободили село Клиновое в ДНР

Встреча Уиткоффа с Путиным может состояться 2 декабря

Новости мира: греческие фермеры заблокировали тракторами главную автомагистраль страны

В Госдуме предложили заморозить цены на продукты перед Новым годом

Туроператоры начали перестраивать маршруты из-за ситуации вокруг Венесуэлы

Марко Рубио назвал переговоры с украинской делегацией продуктивными

Российские военные заняли Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. О фронтовых успехах доложил Валерий Герасимов во время визита верховного главнокомандующего Владимира Путина в один из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Также президент заслушал доклады о результатах ведения наступательных действий на других направлениях. Герасимов отметил, что группа войск "Север" завершила освобождение Волчанска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика