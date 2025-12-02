Российские военные заняли сразу два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные заняли Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. О фронтовых успехах доложил Валерий Герасимов во время визита верховного главнокомандующего Владимира Путина в один из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Также президент заслушал доклады о результатах ведения наступательных действий на других направлениях. Герасимов отметил, что группа войск "Север" завершила освобождение Волчанска.

