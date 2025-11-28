Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова

Красноармейск и Димитров полностью окружены российскими войсками, заявил Владимир Путин. По словам президента, под контролем ВС РФ находится 70% территории Красноармейска.

Как указал военный эксперт Олег Иванов, практически освобожден Покровск, где продолжается зачистка города. За минувшие сутки российские подразделения нанесли удары по скоплениям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов и взяли под контроль пункт Васюкова.

