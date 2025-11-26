Форма поиска по сайту

26 ноября, 08:15

Туризм

Россия и Индия договорились об отмене виз для туристических групп

Россия и Индия договорились об отмене виз для туристических групп в ближайшее время. Эта тема обсуждалась почти 10 лет, российская сторона выступила с инициативой еще в 2016 году, но тогда индийские власти сочли документы слишком сложными для реализации.

Сейчас стороны надеются скоро прийти к соглашению и прорабатывают ключевые вопросы: порядок формирования групп, количество туристов, механизмы пересечения границы и взаимодействие туроператоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

