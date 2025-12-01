Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, ранее штурмовики зашли в населенный пункт Гришино. Село расположено к западу от Красноармейска. Также подразделения 2-й армии успешно продвигаются в восточной части самого Красноармейска. Как считают военные эксперты, данный город на сегодняшний день имеет важнейшее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР.

