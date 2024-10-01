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01 октября, 11:30

Политика

Российские военные в Курской области продвинулись вперед на двух участках

Российские военные в Курской области продвинулись вперед на двух участках

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Российские военные в Курской области продвинулись вперед на двух участках и закрепились, зачистив территорию от противника. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России.

Боевые подразделения уже несколько дней ведут активные бои в приграничном районе, чтобы оттеснить противника южнее Глушково. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" уничтожают бронетехнику и огневые средства ВСУ. От военных ВСУ уже освобождены окрестности Медвежьего и еще несколько населенных пунктов южнее Веселого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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