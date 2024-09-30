Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 12:45

Технологии

"Техно": более 60% россиян стали пользоваться нейросетями в 2024 году

"Техно": более 60% россиян стали пользоваться нейросетями в 2024 году

Сергей Собянин: ежегодно Москва реализует более 300 цифровых проектов

Более 60% россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом

На "ЦСКА Арене" проходит первый этап битвы роботов

"Техно": новые модели протезов рук поступят в продажу в конце сентября

Компания Google заявила о намерении сохранить в России бесплатные сервисы

"Деньги 24": о листинге Hamster Kombat

"Техно": рынок биометрических замков может вырасти до 3 млрд долларов к 2025 году

Россияне столкнулись с проблемой регистрации аккаунтов в Google

"Техно": биометрические замки в будущем заменят тяжелые связки ключей

В 2024 году нейросетями стали пользоваться более 60% россиян, при этом многие не знают всех возможностей ИИ. В программе "Техно" показали, как генеративный искусственный интеллект ChatGPT может заменить секретаря, няню для ребенка и врача-консультанта.

Можно ли квалифицировать нейросети по типам обрабатываемой информации и функционального назначения? Как ИИ оптимизирует работу? Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика