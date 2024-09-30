"Техно": более 60% россиян стали пользоваться нейросетями в 2024 году

В 2024 году нейросетями стали пользоваться более 60% россиян, при этом многие не знают всех возможностей ИИ. В программе "Техно" показали, как генеративный искусственный интеллект ChatGPT может заменить секретаря, няню для ребенка и врача-консультанта.

Можно ли квалифицировать нейросети по типам обрабатываемой информации и функционального назначения? Как ИИ оптимизирует работу? Подробнее – в программе "Техно".