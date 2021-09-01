Москвичам рассказали, на что можно потратить баллы "Миллиона призов" за голосование

Те, кто зарегистрировался на электронное дистанционное голосование, примут участие в акции "Выбираем вместе" программы "Миллион призов". Они получают шанс выиграть призовые баллы, которые приравниваются к рублям.

Баллы можно потратить в магазинах и аптеках, пополнить карту "Тройка", оплатить семейный досуг, даже ювелирные украшения и бытовую технику. Также есть суперпризы – 100 машин и 20 однокомнатных квартир.

Необходимо зарегистрироваться на онлайн-голосование, принять в нем участие и ждать розыгрышей. Они будут проходить ежедневно с 18 по 20 сентября. Следить за акцией можно будет в эфире телеканала Москва 24, а узнать результаты – на сайте ag-vmeste.ru.