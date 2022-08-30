Сотрудники компании Hermes рассказали, как отличить подделку от оригинальной вещи

Громкий скандал потряс мир московского люкса. В Сети появилась новость о том, что сотрудница московского склада Hermes много лет подменяла сумки стоимостью около 500 тысяч рублей на фейки.

Сотрудники магазина рассказали, возможно ли такое совершить и удастся ли на глаз отличить подделку от оригинала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.