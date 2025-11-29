29 ноября, 11:15Общество
В Москву пришло аномальное тепло в последние дни осени
В Москве и Центральной России установилась аномально теплая погода, температура в выходные превысит климатическую норму на 3–4 градуса. По словам метеорологов, зима в регионе начнется без снежного покрова.
Как отмечают аграрии, теплая погода может негативно сказаться на будущем урожае, поскольку растения начали преждевременно распускать почки. Зоологи также фиксируют нарушения в миграционном поведении животных.
