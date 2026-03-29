В свадебных салонах ввели плату за примерку платьев в связи с ажиотажем

В преддверии свадебного сезона салоны начали взимать плату за примерку свадебных платьев – от 2 до 5 тысяч рублей в час. Невесты возмущены, так как свадебные наряды стоят дорога, а чтобы выбрать идеальный вариант, приходится примерять несколько моделей в разных салонах.

При этом наценка на сами платья может достигать 200%, а в премиум‑сегменте – 300%, куда уже должны входить подбор и примерка. По мнению юристов и Роспотребнадзора, взимание платы за примерку нарушает закон "О защите прав потребителей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

