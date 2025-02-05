Психолог Любина: мужчинам лучше не ставить на сайтах знакомств фотографии с шашлыков

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мужчинам лучше не выставлять на сайтах знакомств снимки на фоне памятника, в обнимку с обезьяной в Таиланде, с шашлыками в лесу или в темных очках и масках. Оптимально добавлять фотографии, показывающие интересы и образ жизни, заявила "Газете.ру" психолог Татьяна Любина.

Говоря о значении роста мужчин, психолог подтвердила, что этот критерий особенно важен для высоких женщин, которые не хотят гулять с партнерами ниже себя. Однако общее впечатление от фотографии находится на первом месте. Уже в первые секунды просмотра страницы будет понятно, насколько мужчина обаятелен, брутален и уверен в себе, уточнила собеседница издания.

Девушки, рассматривая профиль в дейтинг-приложении, также могут интересоваться имуществом парня. Есть ли у него автомобиль, какие часы и аксессуары он носит. Однако не рекомендуется выкладывать чужие снимки или постить картинки из интернета, поскольку такие "недочеты" быстро станут явными.

"Многим девушкам важны стремления и жизненные цели партнера. Наличие диплома престижного вуза и планы на будущее могут быть индикаторами ответственности и правильно расставленных жизненных приоритетов", – отметила Любина.

По ее словам, заполнению анкеты на сайте знакомств нужно уделить время. Описание должно дать четкое представление о личности, интересах и целях. Кроме того, можно оформить анкету с чувством юмора, тогда шансы на свайп увеличатся до 90%. Можно использовать оригинальные фразы, делиться запоминающимися фактами.

При выборе партнера женщины также обращают внимание на общие увелечения и хобби, поскольку это может стать основой для будущего общения.

"Наличие точек соприкосновения в виде занятий спортом или приверженности здоровому образу жизни может стать решающим фактором при выборе мужчины, с которым хочется продолжить общение. Поэтому рассказывайте о себе больше, будьте открыты и искренни", – пояснила специалист.

Для общения на сайте знакомств подходят легкий веселый разговор, флирт и небанальные вопросы. Женщины ценят в беседе внимательность к себе, оригинальность и ненавязчивость.

"Когда разговор идет о первом свидании, берите ситуацию в свои руки, сами назначайте место встречи, ни в чем сомневайтесь и даже не допускайте мысли, что вам откажут", – заключила Любина.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести обязательную маркировку должников по алиментам на их страницах на сайтах знакомств. Он считает, что это помогло бы не только ускорить выплату алиментов, но и защитить других от нежелательных знакомств с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты. Парламентарий уточнил, что владельцы сайтов и сервисов могут получать такие данные из публичного реестра, который появится в мае этого года.