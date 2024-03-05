Мужчины назвали сферы, в которых стоит искать перспективных невест

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Более 40% мужчин в России считают самыми завидными невестами представительниц банковской и финансовой сфер. Об этом сообщает "Газета.ру".

При этом примерно 37% респондентов заявили, что хотели бы найти невесту из медицины или ветеринарии, а 26% россиян – из сферы красоты и здоровья. Более того, среди мужчин многие (24%) желают встретиться с представительницами из области журналистики.

По 20% мужчин отдали голоса IT-сфере, недвижимости и иностранным языкам, а 18% выбрали культуру и искусство. Такое же количество граждан (18%) проголосовали за образование. Спортсменок считают завидными невестами более 17% респондентов, а 16% опрошенных ищут невест в авиации. Также некоторые (13%) желают встретить представительниц PR и маркетинга, торговли (11%), сферы бытовых услуг (7%).

Менее всего (5%) завидных невест ищут производственный и агропромышленный комплекс.

Ранее программист Александр Жадан обучил ChatGPT общаться с девушками с сайта знакомств от его имени, после чего он среди пяти тысяч пользовательниц нашел для него невесту. Например, недавно пара подала заявление в ЗАГС. Однако о том, что к предложению руки и сердца Александра подтолкнула нейросеть, Карина узнала только после подачи заявления. Реакция девушки, по словам молодого человека, была спокойной.



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