Нейросеть выбрала программисту жену среди пяти тысяч девушек

Фото: телеграм-канал SHOT

Программист Александр Жадан обучил ChatGPT общаться с девушками с сайта знакомств от его имени, после чего он среди пяти тысяч пользовательниц нашел для него невесту. Об этом сам молодой человек рассказал РИА Новости.

"Я дал ChatGPT информацию, как я общаюсь. Сначала были проблемы, потому что программа не знала меня, могла бред какой-то написать, но впоследствии я обучил ее до такой степени, что она начала взаимодействовать с девушками как я", – поделился Жадан.



Позже молодой человек установил фильтры, благодаря которым нейросеть подсказывала ему, с кем из девушек стоит встретиться лично. В результате, встретившись с девушкой по имени Карина, программист понял, что по совету ChatGPT готов на ней жениться.

Недавно пара подала заявление в ЗАГС. Однако о том, что к предложению руки и сердца Александра подтолкнула нейросеть, Карина узнала только после подачи заявления. Реакция девушки, по словам молодого человека, была спокойной.

В заключение программист добавил, что создать программу, которая позволила бы людям находить идеальных партнеров, вполне возможно. Для этого необходимо понимать процессы интеграции ИИ.

До этого ученые создали ИИ, способный предсказать срок жизни человека. Он использует для анализа историю болезни, уровень образования, работу и доход. Речь шла об инструменте life2vec, который разработали при помощи трансформеров, поддерживающих большие языковые модели, такие как ChatGPT.



Ученые заявили, что ChatGPT деградировал за последние три месяца