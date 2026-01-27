Россиянам рассказали, как получить накопительную пенсию единой выплатой

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как можно получить средства накопительной пенсии одной выплатой. Речь идет о деньгах, которые сформировались за счет отчислений работодателя, добровольных взносов, материнского капитала и инвестиционного дохода.

Как пояснил эксперт, это возможно через программу долгосрочных сбережений (ПДС). Программа позволяет не только получить государственное софинансирование, но и разморозить накопительную часть пенсии, которая была заморожена с 2014 года.

Этой возможностью могут воспользоваться граждане, родившиеся после 1967 года, у которых успели сформироваться такие накопления в период с 2002 по 2013 год. При завершении программы ПДС можно единовременно получить как накопленные дополнительные средства, так и ранее замороженную часть пенсии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.