Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 08:30

Общество

Россиянам рассказали, как получить накопительную пенсию единой выплатой

Россиянам рассказали, как получить накопительную пенсию единой выплатой

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 27 января

Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе

В Москве до конца дня 27 января ожидается до 22 миллиметров осадков

Зять Трампа Кушнер появился на переговорах с Путиным с каббалистической нитью на запястье

Врачи предупредили об опасности нанесения духов на шею

Работа в выходные дни при водит к эмоциональному выгоранию москвичей

Совет по правам человека предложил отчислять школьных хулиганов

Госдума рассмотрит возможность отмены сложных домашних заданий для школьников

272 ребенка родились в Москве 26 января

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как можно получить средства накопительной пенсии одной выплатой. Речь идет о деньгах, которые сформировались за счет отчислений работодателя, добровольных взносов, материнского капитала и инвестиционного дохода.

Как пояснил эксперт, это возможно через программу долгосрочных сбережений (ПДС). Программа позволяет не только получить государственное софинансирование, но и разморозить накопительную часть пенсии, которая была заморожена с 2014 года.

Этой возможностью могут воспользоваться граждане, родившиеся после 1967 года, у которых успели сформироваться такие накопления в период с 2002 по 2013 год. При завершении программы ПДС можно единовременно получить как накопленные дополнительные средства, так и ранее замороженную часть пенсии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина БрабецЕвгений Беляков

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика