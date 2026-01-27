Высота снежного покрова в Москве достигла 30 сантиметров

Высота снежного покрова на главной метеостанции ВДНХ достигла 30 сантиметров 27 января. По словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, из-за снега-пухляка сугробы впервые в этом сезоне могут вырасти до полуметра.

Снегопад продолжится 29 января, небо останется укрыто тучами. Температура в ночные часы составит около минус 6 градусов, днем – от минус 2 до минус 5. На юге Подмосковья ожидается небольшое потепление до 0 градусов.