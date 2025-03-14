Парфюмер Сиордия дала советы по одновременному использованию нескольких ароматов

14 марта, 14:54Общество
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Нанесение парфюма разными способами в технике лееринга дает возможность экспериментировать и получать совершенно новые ароматы. Однако необходимо придерживаться нескольких правил, рассказала Москве 24 парфюмер Екатерина Сиордия.
Лееринг – это техника наслаивания парфюма, пояснила эксперт. Начинать стоит на блоттерах (тонких бумажных полосках): попробовать нанести на них один за другим несколько ароматов и посмотреть, что получится.
"Одновременно можно смешивать от двух до трех парфюмов", – посоветовала эксперт.
Более сложный подход, который требует определенного опыта, – дополнение друг другом совершенно разных нот. Здесь стоит начать с классических сочетаний: пряные и древесные либо цитрусовые и акватические или фруктовые ноты.
"Скажем, древесные ноты ветивера можно объединить с цитрусовыми грейпфрутовыми – скорее всего, это сочетание получится красивым", – добавила Сиордия.
В целом смешивать ароматы можно тремя разными способами. Самый простой – нанести один парфюм поверх другого и поиграть с количеством: брызнуть два раза тот аромат, на котором хочется сделать акцент, а второй – лишь единожды, пояснила Сиордия.
"Другой способ лееринга – это нанесение ароматов на разные части тела. Например, можно один какой-то масляный аромат нанести на зону груди, шеи или ключиц, и его будут чувствовать только те, кто входит в наше личное пространство, с которыми мы обнимаемся", – отметила эксперт.
Также к леерингу можно отнести способ, при котором выбирают три аромата и по очереди наносят их в разное время дня.
"Например, утром мы используем какой-нибудь свежий цитрусовый, днем – цветочный, а вечером – теплый древесный. В результате каждый раз при подслаивании нового аромата прежний будет тоже звучать, хоть и менее интенсивно. При этом один будет солировать", – пояснила эксперт.
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