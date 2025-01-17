Парфюмер Сиордия рассказала об эффективных упражнениях для тренировки обоняния

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Пытаться разбирать запахи на нюансы и смешивать их между собой полезно для развития обоняния, рассказала Москве 24 парфюмер Екатерина Сиордия.

По ее словам, даже тем, кто не собирается заниматься парфюмерным делом, стоит работать над своим обонянием.

"Чтобы оно становилось более острым, восприимчивым, способным уловить самые тонкие и необычные нюансы, и мы могли наслаждаться ароматами. Это огромное удовольствие и большой ресурс для жизни", – отметила эксперт.

Начать, по мнению парфюмера, можно с самого простого: проявления интереса к любым запахам, которые ежедневно нас окружают.



Екатерина Сиордия парфюмер Запахи природы, какого-либо пространства, еды – все достойно нашего внимания. Даже ароматы, которые кажутся неприятными. Кстати, с развитием обоняния растет и лояльность к запахам и то, что раньше отталкивало, может показаться вдруг интересным, необычным.

Также для развития обоняния полезно пытаться разбирать запахи на нюансы. Работать можно с любыми ароматами, которые окружают нас в обыденной жизни.

"Например, в запахе огурца можно уловить не только ноты свежести, но и, возможно, какой-то фиалковый аромат, акватические ноты. Кто-то даже говорит, что огурцом пахнет свежая корюшка", – отметила Сиордия.

Затем можно обратить внимание на продукты, обладающие богатой ольфакторной пирамидой: чаи, вина и сыры.

"В последних, например, кроме молочных и сливочных нот, можно уловить большое количество других оттенков: сладких, грибных и так далее", – пояснила эксперт.

Следующий этап еще более глубокого погружения в мир запахов – парфюмерия.

"И тут есть самое простое упражнение, которое я тоже выполняю: надо взять какое-то, желательно натуральное, сырье, например, масло розы, и развести его во флакончике до определенной концентрации, чтобы оно не слишком резко пахло", – рассказала Сиордия.



Екатерина Сиордия парфюмер В течение дня этот флакончик нужно носить с собой и время от времени вдыхать, чтобы максимально записать аромат в свою внутреннюю парфюмерную библиотеку.

Кроме этого, стоит отмечать различные нюансы раскрытия аромата. Скажем, на свежем воздухе роза может пахнуть более медово, а в теплом помещении как-то иначе, добавила парфюмер.

И, конечно, верх мастерства – это умение сочетать и смешивать различные ароматы.

"Можно, например, начать смешивать специи, чтобы создать новые необычные ароматы. Или посмотреть, как будут пахнуть вместе банан с базиликом. Либо попробовать поиграть с эфирными маслами или же наслаивать друг на друга разные духи", – посоветовала парфюмер.

Ранее парфюмер Александра Глюк рассказала, какие ароматы помогают настроиться на рабочий лад. По ее мнению, хороши в этом плане ноты базилика: тонкий аромат окутывает пространство, пробуждая вдохновение и делая окружающих более сосредоточенными.