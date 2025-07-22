Духи с ароматами русского быта и техносуверенитета появились в Москве

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Компании Москвы создали духи с ароматами технологического суверенитета и русского быта. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Гарбузова.

"Благодаря поддержке столицы производители парфюмерной продукции создают инновационные решения, приобретают новое оборудование и увеличивают ассортимент", – отметил Гарбузов.

По его словам, необычная продукция столичных парфюмерных брендов пользуется высоким спросом.

Например, аромат техносуверенитета создали бренд VDOHNI в партнерстве с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева и производителем компьютерной техники "Инферит ОС" (ГК Softline). Он отражает атмосферу IT-отрасли.

Как подчеркнула основатель парфюмерного бренда Полина Казакова, через парфюм можно рассказывать истории. В проекте бренд передал через запах холод металла и точность алгоритмов, а также соединил классические материалы с синтетическими нотами.

В свою очередь, компания VORONOI представила аромат, созданный на основе воспоминаний запаха влажного леса после дождя. Еще один запах был создан благодаря вдохновению от утра на даче, в нем преобладают ароматы черной смородины и молодой зелени. Также популярны духи, которые напоминают уютное зимнее чаепитие.

Ранее россиянам рассказали, что ароматы лаванды, грейпфрута или базилика могут помочь в борьбе с желанием поскорее что-то съесть. Парфюмер Екатерина Сиордия уточнила, что запахи могут очень по-разному влиять на людей, поэтому всегда важно пробовать, экспериментировать, искать тот аромат, который подойдет конкретному человеку.

