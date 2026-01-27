Врачи предупредили о высокой опасности вируса Нипах

Вирус Нипах оказался значительно опаснее COVID-19 по последствиям, предупреждают врачи. Его главная угроза – чрезвычайно высокая летальность, которая достигает 80%. При этом вакцины от него пока не существует.

Опасность вируса также в том, что у переболевших могут остаться серьезные неврологические последствия. Однако, как пояснил кандидат биологических наук Андрей Десяткин, Нипах плохо передается между людьми, поэтому сложно говорить о значимой эпидемии или пандемии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.