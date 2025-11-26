Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 07:00

Общество

Снежный покров в Москве полностью растает к 27 ноября

Снежный покров в Москве полностью растает к 27 ноября

Ученые обнаружили простой способ ослабления симптомов депрессии за 30 минут

Московские ЗАГСы начали принимать заявления на новогодние свадебные церемонии

Ученые выяснили, что подростковая фаза развития мозга продолжается до 32 лет

В РФ родители начали обсуждать сбор денег на новогодние мероприятия в школьных чатах

Депутаты Госдумы предложили установить минимальный размер алиментов в России

Школы будущих родителей появятся в российских вузах в ближайшее время

264 ребенка родились в Москве 25 ноября

Рекрутинговые агентства начали набор персонала для работы в предновогодний период

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 26 ноября

В Москве наблюдается мокрый снег, который вскоре растает из-за теплой погоды. По прогнозам синоптиков, к четвергу, 27 ноября, снежного покрова не останется, а к выходным, 29–30 ноября, погода будет без осадков.

К началу следующей недели гребень высокого давления определит погодные условия в столице. Ветер станет слабым, а небо – почти безоблачным. В понедельник, 1 декабря, осадков не ожидается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика