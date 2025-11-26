Снежный покров в Москве полностью растает к 27 ноября

В Москве наблюдается мокрый снег, который вскоре растает из-за теплой погоды. По прогнозам синоптиков, к четвергу, 27 ноября, снежного покрова не останется, а к выходным, 29–30 ноября, погода будет без осадков.

К началу следующей недели гребень высокого давления определит погодные условия в столице. Ветер станет слабым, а небо – почти безоблачным. В понедельник, 1 декабря, осадков не ожидается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.