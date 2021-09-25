Россияне рассказали, какой суммы им не хватает до зарплаты. На недостаток средств до получки жалуются примерно 67% граждан.

Большинству из них достаточно прибавить по пять тысяч рублей, чтобы сравнять расходы с доходами. Примерно 20% признались, что в конце месяца им не хватает 10-15 тысяч. Еще столько же заявили, что им на жизнь дополнительно требуется 20-25 тысяч рублей. Оставшиеся 10% говорят, что до зарплаты им не хватает 30 тысяч.



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