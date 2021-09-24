Попова заявила, что среди умерших от коронавируса россиян почти нет привитых

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди умерших от коронавируса россиян почти нет тех, кто вакцинировался.

"Из числа ежедневно погибающих в стране привитых практически нет", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Попова также уточнила, что лишь около 2% вакцинированных россиян заболели штаммом коронавируса "Дельта".

"Около двух процентов, не больше. Из чего мы делаем вывод, совершенно обоснованный вывод, на 47 миллионов привитых хотя бы первой дозой, что вакцины российские очень эффективны", – сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, вакцинироваться необходимо также и тем гражданам, кто ранее перенес заболевание.

"Новая группа риска в этом году – это люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. А этот вред остается с человеком, разные органы и системы поражаются. Этим людям нужно привиться в первую очередь", – заключила Попова.

Ранее Попова заявила, что оснований говорить о прекращении пандемии в России нет, однако также нет и оснований для введения нового локдауна.

