Попова назвала число регионов РФ с превышением эпидпорога по гриппу

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В 61 регионе России отмечается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, оснований предполагать, что в ближайшее время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями будет снижаться, на сегодняшний день нет.
Ранее Попова призвала россиян прививаться, причем не только от гриппа, но и от коронавируса. Она отметила, что это нужно для того, чтобы защитить организм от инфицирования сразу двумя патогенами, и, как следствие, не попасть в больницу.
20 сентября в столице открылись 45 мобильных пунктов вакцинации против гриппа. Они работают ежедневно. Сделать прививку в них может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации. Для этого потребуется только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте.
По данным Роспотребнадзора, с начала года от гриппа привились 7 миллионов россиян, что составляет почти 5% от общей численности населения страны.
В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа
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