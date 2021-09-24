Попова назвала число регионов РФ с превышением эпидпорога по гриппу

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В 61 регионе России отмечается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, оснований предполагать, что в ближайшее время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями будет снижаться, на сегодняшний день нет.

Ранее Попова призвала россиян прививаться, причем не только от гриппа, но и от коронавируса. Она отметила, что это нужно для того, чтобы защитить организм от инфицирования сразу двумя патогенами, и, как следствие, не попасть в больницу.

20 сентября в столице открылись 45 мобильных пунктов вакцинации против гриппа. Они работают ежедневно. Сделать прививку в них может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации. Для этого потребуется только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте.

По данным Роспотребнадзора, с начала года от гриппа привились 7 миллионов россиян, что составляет почти 5% от общей численности населения страны.

