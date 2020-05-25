Как выглядят хорошие макароны

Макароны – продукт не только вкусный, но и бюджетный. Простые углеводы, которые содержатся в составе, стимулируют выработку серотонина (гормона удовольствия).

Макароны различаются цветом, формой, длиной. Но на что в первую очередь необходимо смотреть, чтобы выбрать качественный продукт? Можно ли наслаждаться пастой и не толстеть? Об этом – в программе "Городской стандарт".

