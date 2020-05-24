В Крыму будут брать плату за нахождение в обсерваторе

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В Крыму
Приезжающие в Крым без конкретной цели должны будут оплатить нахождение в обсерваторе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.
"Граждане из других субъектов РФ, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет", – заявил Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.
По его словам, если граждане не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе в суд будут направляться исковые требования.
"Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд, это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга", – добавил Аксенов.
Крым ввел особый порядок приезда командированных
Сумма, которую придется заплатить, не называлась. В Крыму обсерваторы развернуты в Евпатории и Ялте в основном на базе санаторно-курортных учреждений.
По состоянию на 24 мая в Крыму зарегистрированы 340 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 153 человек, умерли девять. Под медицинским наблюдением находятся 2 006 человек.
Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали санитарно-курортным учреждениями, где есть пляжи, рассчитать их вместимость с учетом социальной дистанции. Администрациям советуют разместить необходимую информацию при входе на пляж.
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