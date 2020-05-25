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Общество

06:20

Минздрав Крыма объяснил сбор за помещение в обсерваторы

общество

Фото: Depositphotos

В Крыму отправлять в обсерваторы планируют прибывших из других регионов россиян, у которых сотрудники Роспотребнадзора обнаружат признаки коронавирусной инфекции.

При этом в подобных помещениях будут созданы все условия для содержания пациентов, рассказал "Вечерней Москве" замминистра здравоохранения республики Николай Деркач.

Он уточнил, что в настоящее время все процедуры бесплатные, однако как эта система изменится в период курортного сезона, будет зависеть от указаний от правительства Крыма.

По его словам, уже сейчас посещающих полуостров граждан с симптомами ОРВИ отправляют в обсерватор или на двухнедельную домашнюю изоляцию.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что люди, приезжающие на полуостров без конкретной цели, будут помещаться в обсерватор, нахождение в котором оплатят сами.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, рекомендовали санитарно-курортным учреждениями, где есть пляжи, рассчитать их вместимость с учетом социальной дистанции.

В Крыму сделали платным для приезжих пребывание в обсерваторах

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