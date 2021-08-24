За махинации с телефонными номерами хотят ввести уголовную ответственность. Тюремный срок будут получать те, кто снабжает подставными номерами телефонных мошенников, обзванивающих клиентов банков.

По оценкам финансистов, каждый месяц они крадут с карт доверчивых россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей.

О необходимости усиления ответственности за такие действия говорили в том числе в ЦБ. Правда, эксперты не уверены, что сама по себе угроза уголовной ответственности серьезно повлияет на ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.