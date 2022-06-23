На полках российских супермаркетов появится квас со вкусом колы. Так отечественные производители напитков решили ответить на уход с рынка американской газировки.

Бренд хотят назвать "Колокола", а для полной аутентичности, как написали СМИ, каждую партию товара будет освящать православный батюшка.

Изменения будут и в меню ресторанов, где иностранные напитки тоже заменят на отечественные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.