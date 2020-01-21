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21 января 2020, 08:00

Общество

Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

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Поклонники Брэда Питта и Дженнифер Энистон гадают: будут ли бывшие супруги снова вместе? Споры разгорелись после вручения премии Гильдии киноактеров США. Все заметили, как Питт и Дженни трогательно переживали друг за друга.

Масла в огонь подлили и фотографии, сделанные за кулисами. По ним заметно, что общение бывших супругов наполнено особенной теплотой.

Пара поженилась в 2000 году. Союз продержался пять лет. Пока в их уютный мирок не пришла разлучница Анджелина. Позднее Питт признался, что расставание с Энистон стало огромной ошибкой в его жизни.

Публика разделилась на два лагеря: одни желают паре воссоединения, другие – сомневаются, сможет ли Дженнифер простить Питту предательство. А главное, надо ли такое прощать? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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