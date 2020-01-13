Продажи билетов на поезда "Стриж" и "Ласточка" ограничили по техпричинам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продажи билетов на поезда "Стриж" и "Ласточка" отправлением с 1 марта были ограничены по техническим причинам, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФПК.

Сейчас билеты на "Стриж" доступны. В ближайшее время откроются продажи и на другие поезда.

Ранее СМИ сообщали, что РЖД закрыли продажи билетов на некоторые поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 марта 2020 года.

Пассажиры поездов пригородного сообщения смогут покупать онлайн льготные и абонементные билеты до конца года. Онлайн-продажи будут доступны в приложении РЖД. Такие категории билетов в настоящее время можно оформить лишь в кассах.