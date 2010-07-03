В России могут разрешить покупку льготных авиабилетов онлайн

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Минтранс рассматривает вопрос о возможности покупки онлайн льготных авиабилетов гражданами, которые имеют на них право. Предполагается, что пассажиры смогут проходить авторизацию на портале "Госуслуги", сообщил замглавы министерства Александр Юрчик в ответ на запрос первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, передает ТАСС.
"В настоящее время Минтрансом совместно с Минкомсвязью прорабатывается вопрос обеспечения возможности авторизации пассажиров при покупке льготных перевозок через иные государственные информационные системы, в том числе через портал "Госуслуги", – говорится в письме Юрчика.
Он отметил, что право на перевозку по специальному тарифу имеют россияне в возрасте до 23 лет и пенсионного возраста, инвалиды I группы, инвалиды с детства II или III группы и сопровождающее их лица, многодетные семьи, а также дети до 18 лет, которые едут во Всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком.
По словам замминистра, основные проблемы, с которыми сталкиваются при реализации льготных перевозок через онлайн-платформы, является использование отечественными авиакомпаниями пяти разных систем бронирования и отсутствие единого источника информации, нужной для подтверждения права на специальный тариф.
6 сентября глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова сообщила, что за шесть месяцев цены авиабилеты в России выросли на 7% по сравнению с показателями прошлого года. Она отметила, что подорожание билетов на самолет к концу года будет зависеть от стоимости авиационного керосина.
Ранее директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев предупредил, что по итогам года цены на авиабилеты в России подрастут еще на несколько процентов. Эксперт пояснил, что у авиакомпаний больше нет возможности сдерживать тарифы, так как они уже понесли убытки на несколько десятков миллиардов рублей из-за поставщиков-монополистов.
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