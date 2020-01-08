Пассажиры электричек смогут онлайн покупать льготные билеты до конца года

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Пассажиры поездов пригородного сообщения смогут покупать онлайн льготные и абонементные билеты до конца года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".

Отмечается, что онлайн-продажи будут доступны в приложении РЖД.

"В 2020 году у пользователей приложения "РЖД пассажирам" и сайта РЖД появится возможность покупать онлайн льготные и абонементные билеты на поезда пригородного сообщения", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что такие категории билетов в настоящее время можно оформить лишь в кассах.

Ранее Минтранс начал прорабатывать с ПФР схему продажи льготных авиабилетов онлайн. Отмечалось, что сейчас ведется работа по переведению покупки всех авиа- и железнодорожных билетов для льготных категорий граждан в электронный вид.