Минтранс прорабатывает с ПФР схему продажи льготных авиабилетов онлайн

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Министерство транспорта России совместно с Пенсионным фондом прорабатывает схему онлайн-продажи льготных авиабилетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.



В пресс-службе пояснили, что пока не определены нормативные правовые акты, в которые нужно внести изменения. Планируется начать над ними работу в 2021 году.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сообщил агентству, что сейчас ведется работа по переведению покупки всех авиа- и железнодорожных билетов для льготных категорий граждан в онлайн.

По его словам, гораздо дальше продвинулась работа по железнодорожным билетам, поэтому система покупки авиабилетов будет создаваться в похожем формате.

"Это будет реализовано без дополнительной регистрации на портале госуслуг или иных ресурсах. Достаточно будет указать свои данные на сайтах авиакомпаний, где ведется продажа билетов для льготных категорий граждан", – сказал Зотов.

Замглавы Минтранса Александр Юрчик ранее сообщил о том, что рассматривается возможность покупки онлайн льготных авиабилетов гражданами, которые имеют на них право. Предполагается, что пассажиры смогут проходить авторизацию на портале "Госуслуги".

Он отметил, что право на перевозку по специальному тарифу имеют россияне в возрасте до 23 лет и пенсионного возраста, инвалиды I группы, инвалиды с детства II или III группы и сопровождающие их лица, многодетные семьи, а также дети до 18 лет, которые едут во Всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком.

