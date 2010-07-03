Стоимость внутренних авиаперелетов должна быть адекватна и посильна – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин высказался о ценах на региональные авиаперелеты, сообщает ТАСС.

Глава государства обратил внимание на то, что в стране необходимо поддерживать адекватный и посильный уровень цен на внутреннее авиасообщение для населения.

"Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться", – добавил российский лидер.

Кроме того, Путин указал на то, что многим гражданам приходится летать из одного региона в другой через столицу, что доставляет большие неудобства.

"В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше тратить на внутренний отдых. В прошлом году туристы потратили на поездки по стране более 60 миллиардов рублей.