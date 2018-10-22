Национальные полеты: нужен ли переход на российские системы бронирования авиабилетов

Согласно разработанному Минтрансом проекту постановления правительства, с 1 января 2020 года все серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование, а также продажу авиабилетов по России, должны быть размещены на территории нашей страны. О том, насколько оправдан этот переход и как нововведение скажется на пассажирах, читайте в материале портала Москва 24.

На данный момент крупнейшие российские перевозчики прибегают к услугами иностранных провайдеров. В первую очередь речь идет о компаниях "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии". "Победа" работает с американской компанией Navitair, "Азимут" – c Национальной системой бронирования, а UTair и другие – с российской "Сирена-трэвел".

По мнению перевозчиков, исполнение новых требований может спровоцировать остановку деятельности российских авиакомпаний и длительный переход в другие системы бронирования, который займет приблизительно от двух до четырех лет.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по транспорту Дмитрий Горин рассказал, что это – плановый процесс с оглядкой на международный опыт.

"Есть мировой опыт использования этих систем, и именно диалог всех участников рынка и государства поможет сделать переход более плавным. Сейчас в России представлены все международные системы дистрибуции. Только после адаптации и проработки всех вопросов с российским бронированием возможен полный перенос на российские системы", – подчеркнул он.

При этом, по его словам, особенно важен процесс интеграции российских и международных систем бронирования и продажи билетов. "Несмотря на экономические факторы, мы говорим об увеличении мобильности населения и транспортной доступности городов. Поэтому есть возможность все эти процессы интегрировать", – пояснил Горин.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов



Однако руководитель интернет-портала AVIA.RU Роман Гусаров не уверен в том, что переход на национальные системы бронирования будет гладким. Например, по его словам, после всех изменений нельзя будет, например, добраться из Ульяновска в Берлин через Москву, приобретая один билет. Такая же ситуация с иностранными туристами, которые летят через Москву, например, во Владивосток. Пассажирам придется использовать два разных агрегатора билетов: для перелетов по России и для всех остальных.

"Если изолировать внутренние авиаперевозки, то пассажиры не смогут приобретать билеты за границу, так как основной трафик перелетов – туристический. Таким образом, мы потеряем гигантскую часть пассажиров, которые не смогут покупать подобные билеты, а также иностранных пассажиров. Например, много китайских туристов летает через Москву, им это удобно, так как не из каждого китайского города можно улететь в Европу", – пояснил он.

Однако эксперт добавил, что в случае интеграции национальных и международных систем, для пассажиров ничего особо не поменяется – система будет автоматически дублировать личные данные для бронирования билетов за рубеж.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов



"Смысл переноса только в том, чтобы скрыть данные пассажиров от иностранных компаний, чтобы они не имели данные о внутренних перелетах российских граждан. Но в том случае, если эта система будет открыта, то есть будет проходить обмен с глобальными системами – этот смысл теряется, поскольку данные будут параллельно храниться за границей", – добавил Гусаров.

При этом, по мнению собеседника портала Москва 24, авиакомпании не будут перекладывать свои расходы на пассажиров. "На сегодняшний день авиакомпании повышают цены на билеты вместе с уровнем инфляции или чуть ниже, потому что платежеспособность населения падает. Авиакомпании не смогут физически компенсировать такие огромные потери за счет пассажира. Пассажиры просто откажутся от полетов, выбрав более бюджетный вариант", – уверен эксперт.