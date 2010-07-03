Авиаэксперт прокомментировал возможное повышение цен на билеты в 2020 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Авиаэксперт Роман Гусаров прокомментировал Москве 24 возможное повышение цен на билеты в первом квартале 2020 года. По его словам, рост цен в следующем году действительно будет продолжаться, однако не такими высокими темпами. По данным сервисов по покупке авиабилетов, рост цен составит от 3 до 18 процентов в зависимости от направления.

"Специалисты во многом правы, в той части, что демпфирующие механизмы не работают, себестоимость перелета выросла, поэтому авиакомпании будут поднимать цены, чтобы не обанкротиться. Но насколько вырастут цены, предсказать невозможно, это мы можем увидеть только по итогу", – пояснил собеседник Москвы 24.





Роман Гусаров главный редактор портала "Авиа.ру" Конечно же, предпосылки к повышению билетов существуют, но я не вижу предпосылок к скачкообразному повышению цен. Даже авиакомпании не знают, насколько вырастет цена, потому что они не знают реального спроса, который будет. Я думаю, что рост ожидается в пределах 5–10 процентов в год, а эти прогнозы – средняя температура по больнице.

Эксперт добавил, что в первом квартале следующего года есть совершенно разные периоды для авиации, которые зависят от спроса.

"Есть период новогодних праздников, когда спрос высокий и цены взлетают вверх. Потом закончатся праздники, и уже 10–11 января цены вернутся к нынешним и будут ниже нижнего. Потом наступает февраль, когда будут такие же цены, как в ноябре или начале декабря этого года. А затем начнется весенняя навигация, цена снова начнет расти. Это обычная для авиаотрасли динамика цен, соответствующая спросу на перевозки", – подчеркнул Гусаров.

Ранее в в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредили о возможном повышении цен на авиабилеты в первом квартале 2020 года. Рост стоимости связывают в первую очередь с подорожанием топлива, себестоимости перевозок и неработающим механизмом государственного демпфера.

По данным АЭВТ, за третий квартал этого года рост цен на билеты на внутренних линиях составил 10,2 процента, а перелеты за рубеж подешевели на 8,3 процента. За девять месяцев 2019 года средняя стоимость авиабилета в одну сторону на международных направлениях составила 13,7 тысячи рублей (минус 2,5 процента), по России – 9,7 тысячи рублей (плюс 7,8 процента). По данным сервисов по покупке авиабилетов, в пером квартале 2020 года рост цен составит от 3 до 18 процентов в зависимости от направления.

В частности, в "Туту.ру" сообщили, что средний чек на перелет экономклассом "туда-обратно" по России за январь – март увеличился на 6,5 процента – до 12 231 рубля, а за границу вырос на пять процентов – до 26 353 рублей. У momondo.ru средняя цена билета по стране выросла на 13 процентов, за границу – на 3,3 процента. У OneTwoTrip поднялась на 18 процентов стоимость билетов внутри страны и на 10 процентов – на международных направлениях. Дороже всего продаются авиабилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.