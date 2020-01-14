Меценаты 6 лет подбрасывали деньги жителям британской деревни

Фото: durham.police.uk

Британская полиция выяснила, кто подбрасывал жителям деревни Блэкхолл-Колльери (графство Дарем) крупные суммы денег, сообщает "Газета.ру".

В течение шести лет местные находили деньги на видных местах. С 2014 года пакеты с купюрами находили не меньше 12 раз. Общая сумма пожертвований составила 26 тысяч фунтов, однако законопослушные британцы сдавали деньги в полицию.

Как оказалось, деньги подбрасывали два мецената. По их словам, они неожиданно получили крупную сумму и хотели бы поделиться ею с нуждающимися.

После того как выяснилось, кто делал пожертвования, все найденные пакеты вернули тем, кто их нашел.

В сентябре в британском городе Кингстон-апон-Халл супруги Венди Грей и Энди Вээр нашли у себя во дворе неизвестное существо. Внешне живой организм был похож на змею с клыками и клювом.