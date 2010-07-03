Жителям английской деревни пять лет подряд подбрасывают деньги

Фото: https://www.facebook.com/durhamconstabulary

Жителям деревни Блэкхолл-Кольери в английском графстве Дарем пять лет подряд подбрасывают пакеты с деньгами. Внутри небольшого конверта лежит примерно две тысячи фунтов стерлингов, сообщает BBC.

Первый подобный случай был зафиксирован в 2014 году. С тех пор жители деревни получили 12 пакетов, причем за последний месяц это произошло уже четыре раза. Полиция пока не смогла установить, кто ответственен за необычные дары.

Местные жители относят найденные деньги в органы правопорядка, но, поскольку на деньги никто не претендует и не забирает, сотрудники полиции возвращают их нашедшим.

"Обстоятельства остаются загадкой, поэтому мы будем рады любой информации, которая поможет нам разобраться в этих случайных инцидентах", – заявил детектив Джон Фостер.

В сентябре в британском городе Кингстон-апон-Халл супруги Венди Грей и Энди Вээр нашли у себя во дворе неизвестное существо. Внешне живой организм был похож на змею с клыками и клювом.

