Искусственный интеллект претендует на звание "Человек года" по версии Time

Искусственный интеллект стал главным претендентом на звание "Человек года" по версии журнала Time. Согласно данным букмекерских агентств, ИИ опередил в рейтинге президента США Дональда Трампа, Папу Римского и миллиардера Илона Маска.

Российская бизнес-премия "Человек года RB" также рассматривает возможность номинации искусственного интеллекта. Мировое влияние ИИ демонстрируют необычные случаи: японская гражданка заключила брак с чат-ботом ChatGPT, а в Албании цифровой министр занимается государственными вопросами.

