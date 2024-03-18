18 марта, 08:00Общество
Нутрициолог рассказала, как выбрать безвредный сахарозаменитель
Спортивный нутрициолог рассказала, на что обратить внимание тем, кто хочет заменить сахар на подсластитель. По ее словам, прежде всего следует сделать выбор между натуральными и искусственными сахарозаменителями. Главное отличие последних заключается в том, что они не имеют энергетической ценности.
Также эксперт подчеркнула, важность ограничения потребления аналогов сахара, так как некоторые из них могут быть в 200 или даже в 600 раз слаще. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.