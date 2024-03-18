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18 марта, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать безвредный сахарозаменитель

Нутрициолог рассказала, как выбрать безвредный сахарозаменитель

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Спортивный нутрициолог рассказала, на что обратить внимание тем, кто хочет заменить сахар на подсластитель. По ее словам, прежде всего следует сделать выбор между натуральными и искусственными сахарозаменителями. Главное отличие последних заключается в том, что они не имеют энергетической ценности.

Также эксперт подчеркнула, важность ограничения потребления аналогов сахара, так как некоторые из них могут быть в 200 или даже в 600 раз слаще. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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