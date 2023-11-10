Эксперт назвал топинамбур полезным продуктом при сахарном диабете

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Топинамбур полезен при сахарном диабете. Об этом пишет RT со ссылкой на доцента кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрия Быстрова.

Он напомнил, что сахарный диабет является хроническим заболеванием, возникающим, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, а также когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин.

По информации Минздрава за прошлый год, в РФ диабет имеют около 10,5 миллиона человек. Они должны внимательно следить за уровнем сахара в крови и соблюдать жесткие ограничения в еде.

Топинамбур – низкокалорийный продукт с массой витаминов, органических кислот, минералов и незаменимых аминокислот, объяснил специалист. В растении содержатся пребиотические вещества, способствующие поддержанию здоровой микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, в топинамбуре есть природный полисахарид, он снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен липидов, за счет чего уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сладковатый вкус растения связан с фруктозой, которая не вызывает выброса инсулина.

Быстров добавил, что топинамбур неприхотлив в выращивании, он может перенести зиму в большом горшке на балконе.

"Если употреблять клубни в "живом" виде возможности нет, то можно ввести в рацион чипсы из топинамбура, порошок или несладкий сироп", – подвел итог специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сказала, что сладкие яблоки нельзя есть при сахарном диабете и лишнем весе. Между тем кислые не рекомендуются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

До этого врач-диетолог Марият Мухина заявила, что многие пожилые люди страдают от инсулинорезистентности или сахарного диабета, поэтому им лучше не употреблять виноград. Она отметила, что это продукт с высоким гликемическим индексом, который может сильно повышать уровень глюкозы в крови.

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