Врач назвала заболевания, при которых опасно есть яблоки

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Яблоки не рекомендуется есть при аллергии и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В яблоках есть клетчатка. Хотя она и не грубая и больше представлена пектинами, но в момент обострения заболевания кишечника, каких-то повреждений все равно может вызывать неприятные ощущения", – предупредила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Сладкие яблоки в основном нельзя при сахарном диабете и лишнем весе. Кислые не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особенно все, что связано с язвами, гастритом с повышенной кислотностью, панкреатитом и так далее, потому что кислота будет действовать раздражающе.

Кроме того, часто у людей встречается нежелательная реакция на красные яблоки. Тем, кто склонен к аллергии на этот фрукт, употреблять его не стоит, заключила Соломатина.

Ранее россиянам рассказали, какие яблоки принесут больше пользы для организма. Отмечается, что нужно обратить внимание на цвет фруктов, поскольку по такому признаку можно определить наличие в них бета-каротина. Самое большое количество этого антиоксиданта присутствует в плодах с желтой, красной и оранжевой кожурой. В зеленых же яблоках его содержится меньше.

