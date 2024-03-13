Начался прием заявок на конкурс лучших практик наставничества на предприятиях столицы

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Прием заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024" начался в столице. Он проводится в рамках реализации национального проекта "Производительность труда". Об этом рассказала руководитель столичного департамента экономической политики и развития, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Мария Багреева.

По ее словам, главные цели конкурса – повысить престиж наставников, обратить на них внимание, распространить лучшие практики наставничества среди московских компаний.

Багреева заметила, что при помощи грамотно выстроенной системы наставничества увеличивается эффективность всех рабочих процессов компании, поэтому Москва активно поддерживает, развивает данную культуру на столичных предприятиях. Она напомнила, что конкурс лучших наставников проходит в столице уже во второй раз.

Руководитель департамента подчеркнула, что он способствует росту профессиональных компетенций, распространению передового опыта, развитию кадрового потенциала столичных компаний. По ее мнению, хороший наставник способен дать конструктивную обратную связь, всегда активный, может вдохновить сотрудников и привести свою компанию к успеху.

"Мы ждем в конкурсе тех, кто готов поделиться с профессиональным сообществом работающими практиками", – сказала Багреева.

Заявки на конкурс будут принимать до 28 июня. Подать их могут компании, зарегистрированные в Москве. Участники "Производительности труда" могут попробовать свои силы в номинациях "Цифровые инновации на предприятии", "Прорывные технологии повышения производительности труда", "Профессиональное развитие молодежи".

Для компаний вне нацпроекта подготовили номинации "Наставничество в индустрии гостеприимства", "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда" и "Наставничество в государственных организациях". Между тем для всех компаний Москвы, независимо от статуса участия в нацпроекте, утвердили номинацию "Наставничество в социальной сфере".

Уточняется, что в прошлом году в московском этапе конкурса соревновались 60 столичных предприятий. Всех участников пригласили на торжественное подведение итогов конкурса, финалистов и их практики наставничества наградили специальными призами. Так, ГУП "Мосгортранс" выиграло в номинации "Профессиональное развитие молодежи" регионального и всероссийского этапов конкурса. Предприятие представило проект "Карьерный маршрут".

Генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул уточнил, что их программа наставничества повышает интерес молодежи к работе в наземном городском транспорте. Он поблагодарил организаторов конкурса практик наставничества. По его словам, компания получила компетентную оценку своей работы от ведущих экспертов в области HR, познакомилась с практиками иных столичных компаний, поучаствовала в церемонии награждения победителей.

В этом году победители столичного этапа конкурса смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса "Лучшие практики наставничества" и получить признание в масштабах страны. Жюри наградит финалистов в августе.

Национальный проект "Производительность труда" является мерой господдержки бизнеса, позволяющей увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. До конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий.

Региональный центр компетенций Москвы (АНО "Мосстратегия"), подведомственный департаменту экономической политики и развития города, занимается реализацией проекта в столице с 2022 года. Заявки на участие ждут на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона – город Москва.

Ранее Владимир Путин предложил учредить в России ежегодную премию "Наставник года". По его словам, все регионы страны должны идти на конкретные шаги для повышения статуса и престижа наставников.

Между тем в Госдуме подняли вопрос о необходимости разработать нормативное урегулирование института наставничества и внести предложения по изменению соответствующих законов.

Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"