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07:30

Общество

Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции за 2022 год

Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции за 2022 год

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Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции за 2022 год. В общей сложности это 16 312 квартир и домов. Граждане РФ купили домов в три раза больше по сравнению с аналогичными продажами в 2021 году.

Данные привел республиканский национальный институт статистики. На втором месте – иранцы, гражданам этой страны теперь принадлежат больше 8 000 турецких квартир. Замыкают тройку лидеров по покупке жилья жители Ирака. Они совершили 6 241 сделку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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