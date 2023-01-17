ГД приоритетно рассмотрит законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил об оперативном рассмотрении законопроекта о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении РФ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Внесенный президентом законопроект "О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы" будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке", – отметил парламентарий.

Россия, согласно документу, денонсирует Устав Совета Европы, Европейскую Конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) и различные протоколы к ним. Депутат отметил, что выход из данных договоров "не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России".

Слуцкий подтвердил, что комитет по международным делам вынесет документ на Совет Думы уже на текущей неделе. Проект закона может быть рассмотрен и окончательно принят до середины февраля текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Речь идет о 21 документе, в числе которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская социальная хартия и другие соглашения.



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