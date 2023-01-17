Путин внес в ГД проект закона о прекращении действия международных договоров Совета Европы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Об этом свидетельствует информация в базе данных нижней палаты парламента.

Ранее президент Российской Федерации назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия ранее обозначенных соглашений.

Так, законопроектом предлагается прекратить действие 21 документа, среди которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская социальная хартия, Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и другие.

В конце декабря правительство РФ решило одобрить и представить президенту для внесения в Госдуму предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы.

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