Необходимости в законе о правах человека после денонсации конвенции СЕ нет – Клишас

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Совета Федерации

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил об отсутствии необходимости в принятии отдельного закона о правах человека после денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод Совета Европы (СЕ).

"У нас есть Конституция и Конституционный суд", – сообщил он ТАСС.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

Так, законопроектом предлагается прекратить действие 21 документа, среди которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская социальная хартия, Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и другие.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы.

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