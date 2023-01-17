В СФ заявили, что денонсация конвенций СЕ устранит коллизии в российском правовом поле

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что внесенный Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о денонсации международных соглашений Совета Европы поможет устранить коллизии в российском правовом поле, которые возникли после выхода России из организации. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он уточнил, что права и интересы российских граждан защищены более строгими нормами законодательства РФ.

Также Косачев обратил внимание на то, что за 26 лет членства России в данной организации российское законодательство получило опережающее по сравнению с конвенциями Совета Европы развитие.

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации РФ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 1999 года.

Это решение было продиктовано лишением России членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). При этом лишение членства не отменяет требования о мониторинге соблюдения Москвой обязательств, возложенных на нее Конвенцией, представителями организации. Подобные условия для России были названы неприемлемыми.

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