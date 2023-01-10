Посольство РФ назвало причину выхода России из антикоррупционной конвенции

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Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию вследствие политики Совета Европы. Об этом группа по делам СЕ при посольстве РФ во Франции написала в Twitter.

"Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию в результате неправомерных действий Совета Европы", – указано в сообщении.

В группе также отметили, что если полномочия представителей страны будут ограничены, то Россия не будет участвовать в работе органов Совета Европы. Кроме того, помимо антикоррупционных, Россия может денонсировать и другие соглашения.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 1999 года.

Это решение было продиктовано лишением России членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). При этом лишение членства не отменяет требования о мониторинге соблюдения Москвой обязательств, возложенных на нее Конвенцией, представителями организации. Подобные условия для России были названы неприемлемыми.

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